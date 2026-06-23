Veliki broj ulica u Leskovcu sutra bez struje

Ogranak Elektrodistribucija Leskovac izvodiće radove na redovnoj godišnjoj reviziji trafostanice, zbog čega će u sredu, 24. juna bez električne energije biti korisnici nekoliko ulica u gradu na Veternici, saopštilo je ovo preduzeće.

U vremenu od 9 do 15 sati, bez struje će biti korisnici u sledećim ulicama: Blagoja Nikolića, Dositeja Obradovića, delu Porečke, Starine Novaka, Zeke Buljubaše, Janka Veselinovića, Maksima Kovačevića, Pana Đukića, Trgu Narodnog heroja (od broja 1 do 27), Crnotravskoj (od broja 1 do 25), Doktora Jovana Kašikovića, Ilije Birčanina, Janka Katića, Balkanskoj, delu Hajduk Veljkove, Ilindenskoj, Miloša Obilića, delu Svetoilijske, Deligradskoj, Ivana Kosančića, Jug Bogdanovoj, Kosovskoj, Leskovačkog odreda, delu Mlinske, Svetozara Markovića, Vlade Đorđevića, Jovana Cvijića i delu Ulice Stojana Ljubića.

Iz Elektrodistribucije podsećaju građane da tokom trajanja radova isključe električne uređaje iz mreže i ponovo ih uključe nakon uspostavljanja redovnog snabdevanja.

U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, radovi će biti odloženi, a korisnici će o novom terminu biti blagovremeno obavešteni, navodi se u saopštenju.