Veliko interesovanje građana za legalizaciju

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je da je danas, prvog dana primene Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima interesovanje građana veoma veliko i da je stiglo više od 14.000 prijava.

Platforma za prijavu otvorena jutros u četiri, a da je prva prijava pristigla u 4:10 časova. Kako je navela, tokom današnjeg dana je došlo do zastoja platforme zbog velikog broja zainteresovanih građana, ali je taj problem vrlo brzo bio rešen.

Ona je naglasila da građani mogu da se prijave za legalizacija u 547 objekata Pošte Srbije širom Srbije.

Prijava nelegalnih objekata na osnovu Zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima (Svoj na svome) trajaće do 5. februara.

Prijave se mogu podneti onlajn putem, preko digitalne platforme koju je uspostavila Agencija za prostorno planiranje i urbanizam i to svojim JMBG-om i ličnom kartom, nalogom na portalu eUprava ili preko uslužnog centra lokalne samouprave.