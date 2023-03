Vesić: “Pokrenut postupak za poništenje dozvole za MHE na Rupskoj reci”

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić izjavio je danas da je to ministarstvo po službenoj dužnosti pokrenulo postupak za poništenje dozvole za MHE na Rupskoj reci.

“U vezi podneska meštana sela Dadince kod Vlasotinca koji se protive izgradnji MHE Besko na Rupskoj reci i apeluju da se ubrzaju procedure poništavanja nezakonito izdate građevinske dozvole za izgradnju Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastruktue, postupajući u skladu sa odredbama Zakon o opštem upravnom postupku, po službenoj dužnosti pokrenulo je postupak poništavanja konačnih rešenja Opštinske uprave Vlasotince kojima je investitoru „ WATER GREEN ENERGY“, iz Kumareva, dozvoljena izgradnja objekta MHE Besko na Rupskoj reci”, rekao je ministar Vesić gostujući na TV Prva.

Vesić je rekao da je, prema zakonu, ministarstvo zakazalo usmenu raspravu i kada na njoj budu izvedeni svi dokazi biće doneto rešenje. Posebno je naglasio da je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture postupalo u zakonskim rokovima.

“Bilo je mnogo politizacije ovog slučaja, pokušaja da se na njemu steknu jeftini šibicarski politički poeni pa i pretnji i vređanja službenicima ministarstva u vezi sa ovim slučajem. Napominjem da to nisu radili meštani koji su uputili podnesak i čekali strpljivo rešenje. To su radili drugi lažno se predstavljajući da to čine u njihovo ime. Prvog dana sam pozvao službenike koji su radili na ovom predmetu i rekao im da donesu odluku zasnovanu na zakonu, a da ću ih ja zaštiti od najavljenog linča kakva god njihova odluka bude kao i da ću uvek stati iza njih. Naglašavam da je u konkretnom slučaju ministarstvo kao drugostepeni organ ažurno postupalo po svim podnetim inicijativama i da su sve radnje koje su prethodile pokretanju postupka poništavanja po službenoj dužnosti preduzete u skladu sa odredbama Zakona o opštem upravnom postupku”, rekao je Vesić.

Ministar je naglasio da će svi podnosioci inicijativa za poništavanje biti obavešteni o ishodu predmetnog postupka u zakonskom roku.