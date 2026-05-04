Više od 14 miliona dinara isplaćeno danas iz gradske kase

Iz budžeta Grada Leskovca isplaćeno je danas 14.027.852 dinara, saopštio je Kabinet gradonačelnika.

Suma od 4.271.485 dinara opredeljena je na ime naknade za roditelje – negovatelje.

Od uvođenja ove odluke, početkom 2025. godine, do sada je ukupno 39 lica sa prebivalištem na teritoriji grada ostvarilo pravo na status roditelj – negovatelj, što direktno omogućuje primanje mesečne novčane naknade u visini minimalne zarade, uvećane za iznos doprinosa obaveznog osiguranja.

Ka oblasti obrazovanja usmereno je 6.641.586 dinara za redovne obaveze vaspitno-obrazovnih ustanova, koje se prvenstveno odnose na grejanje, iznošenje smeća, utrošak električne energije.

Takođe, za nabavku prehrambenih proizvoda za potrebe Predškolske ustanove „Vukica Mitrović“ izdvojeno je 686.018 dinara.

Što se tiče oblasti kulture, iznos od 866.250 dinara opredeljen je za troškove ustanova kulture prema javno-komunalnim preduzećima „Toplana“ i „Vodovod“, kao i za nabavku materijala za tekuće popravke.

I za troškove Sportsko-rekreativnog centra „Dubočica“ prema JKP „Vodovod“ namenjeno je 435.157 dinara.

Izvršene su isplate i za sprovedene radove u mesnim zajednicama. Ka Mesnoj zajednici Nomanica usmereno je 199.350 dinara za sanaciju seoske zgrade, za popravku ograde u Mesnoj zajednici Miroševce izdvojeno je 379.500 dinara, dok je za adaptaciju sale u Mesnoj zajednici Donja Jajina isplaćeno 399.988 dinara. Sredstvima iz budžeta u visini od 130.000 dinara nabavljen je i rezač grana za potrebe Mesne zajednice Velika Sejanica.

Danas je opredeljeno i 18.518 dinara za rad Komisije za naknadu nematerijalne štete od ujeda pasa lutalica.