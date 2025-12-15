Više od 500 pregleda na mamografu u Vlasotincu

Pokretni mamograf ispred Doma zdravlja, koji je po prvobitnom planu trebalo da bude u Vlasotincu do kraja nedelje, prebačen je Bujanovac jer su pregledane sve žene koje su se prijavile i ispunjavale kriterijume za ovaj preventivni pregled.

Direktor Doma zdravlja dr Nataša Milosavljević kaže da je za dve nedelje pregledano 530 žena.

Pokretni mamograf bio je u Vlasotincu i 2024. godine, a protokol nalaže da žene određene dobi (od 45 do 75 godina) mogu da se preventivno pregledaju jednom u dve godine.