Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu obeležila 50 godina postojanja i rada

Visoka poslovna škola strukovnih studija u Leskovcu svečanom akademijom obeležila je jubilarnih 50 godina postojanja i rada u amfiteatru ove obrazovne ustanove. Događaju su prisustvovali gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović sa saradnicima, direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i NOKS Gabrijela Grujić, predstavnici Vojske Srbije, visokoškolskih ustanova, javnih institucija i preduzeća, peivrede, nekadašnji i sadašnji profesori i studenti.

Kako je rečeno ovom prilikom, ova škola je tokom pet decenija postojanja gradila prepoznatljiv akademski identitet. Savremeni studijski programi, bogata stručna praksa, saradnja sa privredom, kao i realizacija brojnih domaćih i međunarodnih projekata, utemeljili su njen uspeh, dok najveću prekretnicu predstavlja projekat „Škola za budućnost“.

Ovom prilikom prisutnima se obratila Gabrijela Grujić, direktorka Kancelarije za dualno obrazovanje i NOKS, koja je pozvala mlade da se ujključe u EXPO program i najavila da će upravo tamo biti predstavljeni svi njihovi rezultati. U znak zahvalnosti za doprinos razvoju škole i pruženu podršku, njoj, gradonačelniku Goranu Cvetanoviću, profesorima, saradnicima i studentima uručene su zahvalnice.

Gradonačelnik je najavio da će uputiti zvaničan predlog da škola, povodom Dana grada 11. oktobra, dobije zasluženu medalju. On je istakao da ova ustanova predstavlja važan oslonac visokog obrazovanja u Leskovcu, te da aktivno sarađuje sa brojnim obrazovnim i privrednim subjektima iz Evrope i sveta.

Zvanični deo programa otvorio je Predrag Stamenković, predsednik Akademije strukovnih studija Južna Srbija.

Misija ove škole jeste da unapredi svu svoju delatnost i ostane maksimalno korisna društvenoj zajednici, istakao je Žika Stojanović, profesor strukovnih studija. U okviru svečanosti, prikazan je i film o radu i istorijatu ove škole.