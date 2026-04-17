Visoke temperature pogoduju plodovima voćarskih kultura na otvorenom  

Ovogodišnji prinos voća na području Jablaničkog okruga biće iznad proseka u odnosu na prošlu godinu, prognoza je stručnjaka u Poljoprivrednoj savetodavnoj stručnoj službi Leskovac. Kao jedan od razloga navode visoke temperature, koje pogoduju plodovima voćarskih kultura na otvorenom.

Na području Jablaničkog okruga najzastupljenije voćarske kulture su šljiva i oblačinska višnja. Imajući u vidu da se prostiru na površini od nekoliko hiljada hektara i na otvorenom, zabeležene visoke temperature tokom dana i noći, pogoduju njihovom razvoju.

– Voćari mogu da očekuju nastavak proleća i nadam se prinose na nekom optimalnom nivou, kao što je bilo pre sedam i osam godina, kada su prinosi bili dobri – kaže Nenad Stefanović, savetodavac PSSS Leskovac.

Sa većim prinosom, očekuje se da i otkupna cena voća bude na zadovoljavajućem nivou.

– Nivo koji bi zadovoljio sve one impute koji su naši voćari uložili u sopstvenu voćarsku proizvodnju. To se odnosi na celokupnu voćarsku proizvodnju, jabuke, šljive, višnje – dodaje naš sagovornik.

Inače, da bi prinos voća bio zadovoljavajući, neophodno je da u narednom periodu bude što manje kišnih, a više sunčanih dana, zaključuju stručnjaci.