Vlasotinački Dom zdravlja dobio dva saniteta

Dom zdravlja u Vlasotincu bogatiji je za dva kompletno opremljena sanitetska vozila.

Saniteti vredni 70.000 evra su dar opština Vlasotince i Crna Trava, čije građane ova ustanova zbrinjava na nivou primarne zdravstvene zaštite.

„Obe opštine su ne samo sada, nego i do sada, pokazale da brinu o Domu zdravlja. Većinu vozila koje poseduje ustanova kupile su dve opštine. Crna Trava do sada nije imala sanitet, već terenska vozila prilagođena uslovima za prevoz pacijenata, zato je ovaj poklon još značajniji. Do sada smo radili sa dva snaiteta u Vlasotincu, jedan je bio za kovid, a drugi za hitnu službu, a dešavali su se i kvarovi, ali smo ipak sve izdržali. Sa ovim vozilom poboljšavamo naš rad – rekla je direktor Doma zdravlja Milena Stanković Mitrović.

Predsednik opštine Bratislav Petrović ocenio je da je Badnji dan lepa prilika za darivanje.

„Darujemo ovo vozilo sa željom da ga zaposleni što manje koriste. Svi znamo koliko je dom zdravlja važan za naše građane i pomagaćemo i dalje, iako je ova ustanova od marta u nadležnosti republike. Ove godine opredeljeno je 30 miliona dinara u lokalnom budžetu za zdravstvo. Svi smo umorni od kovida, posebno zdravstveni radnici, a i oprema se takođe amortizovala. Važno je da svi poštujemo mere kako bismo pomogli zdravstvenim radnicima – rekao je Petrović i poželeo građanima srećan Badnji dan i božićne praznike.

U narednih mesec dana Dom zdravlja će nabaviti još dva vozila – jednu ladu nivu koju kupuje opština Vlasotince i vozilo za pacijente na dijalizi, koje će stići iz donacija, najavila je direktor Milena Stanković Mitrović.