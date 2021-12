Vlasotinački Komunalac dobio novog direktora, u Vodovodu i dalje Zvonko Ilić

Bojan Mitrović, ekonomista iz Vlasotinca novi je vršilac dužnosti direktora Javno-komunalnog preduzeća “Komunalac”, odlučeno je na sinoćnjem nastavku sednice Skupštine opštine Vlasotince, započete u ponedeljak.

Predsednik Skupštine opštine Milan Jović, u svojstvu predlagača, odnosno predsednika Komisije za izbor i imenovanja, obavestio je odbornike o tome da konkursi za izbor direktora javno komunalnih preduzeća Komunalac i Vodovod nisu uspeli, jer kandidati nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

Nakon burne polemike o tome da li i ko ispunjava uslove za imenovanje na mesto vršioca dužnosti, na čelo „Komunalca“ imenovan je Mitrović, a na čelu „Vodovoda“ ostaje Zvonko Ilić, jer njegov mandat vršioca dužnosti traje do marta naredne godine.

U nastavku sednice, usvojeni su programi rada za narednu godinu Kulturnog centra, Narodne biblioteke, Centra za socijalni rad, Štaba za vanredne situacije, Turističke organizacije i SRC Vlasina.

Grejanje u sportskoj hali ujedinilo je predstavnike vlasti i opozicije u konstataciji da svi snose deo odgovornosti što ono još ne radi. Obajšnjenje o tome dokle se stalo po ovom pitanju dao je zamenik predsednika opštine Vladimir Kocić.

„Dobili smo odobrenja i saglasnosti nadležnih ministarstava. Juče smo dobili idejno rešenje od projektanta, ostaje da do kraja ove nedelje podnesemo zahtev za lokacijske uslove. Nakon toga sledi dobijanje građevinske dozvole kada ćemo znati i vrednost investicije. Kada to dobijemo sigurno ćemo u budžet to ugraditi kako bi što pre krenuli sa realizacijom projekta. Verovatno ćemo imati ulaganje i u sređivanju unutar objekta, jer postojeća instalacija nikada nije do sada bila u funkciji, verovatno ćemo morati da vršimo rekonstrukcije a to ćemo znati kada ih pustimo. Kada sve što je neophodno završimo, krenućemo u realizaciju što pre, jer znamo da je to prioritet – pojasnio je Kocić.

Pošto je u dnevni red ovog zasedanja uvrštena i tačka Predlog odluke o donošenju Plana detaljne regulacije HSV Batulovce, a zarad pružanja informacija zaintresovanoj javnosti, rukovodilac Odeljenja za urbanizam Marinko Đorđević rekao je da došenjem ove odluke neće biti prekršen zakon, te da su svi potrebni i predviđeni zakonski uslovi ispunjeni i da je plan prošao potrebnu zakonsku proceduru. Đorđević je, još jednom, podvukao da se plan radi za određeno područje, a ne za objekte.

Načelnik opštinske uprave Marjan Stanković obrazložio je kadrovski plan opštine Vlasotince, ističući da se ovim planom predviđa angažoanje novih radnika, ali da to ne znači da će oni biti zaposleni. Obrazlažući Plan i program rada Opštinske uprave u narednoj godini, Stanković je naglasio da se u narednoj godini planira nastavak unapređenja e-uprave, u okviru koje se sada u opštini Vlasotince može realizovati devet usluga.