Vlasotince: Druga akontacija poreza na imovinu do 15. maja

Odsek za lokalnu poresku administraciju opštine Vlasotince zahvaljuje obveznicima koji redovno izmiruju svoje obaveze i obaveštava poreske obveznike – fizička lica da 15. maja dospeva za plaćanje druga privremena akontacija poreza na imovinu.

Ujedno, Odsek za lokalnu poresku administraciju obaveštava poreske obveznike – privredna društva i preduzetnike da 15. maja dospevaju za plaćanje privremene akontacije poreza na imovinu i lokalne komunalne takse za isticanje firme na poslovnom prostoru. Ovaj Odsek apeluje na privredne subjekte da redovno izmiruju svoje obaveze po osnovu javnih prihoda, jer se će se do kraja maja preduzeti mere prinudne naplate prema svim poreskim obveznicima koji imaju dospele a neplaćene obaveze po osnovu javnih prihoda.

Takođe, obaveštavaju se obveznici – fizička lica, privredna društva i preduzetnici, da mogu izvršiti proveru stanja na svom poreskom računu svakog radnog dana od 7 do 15 časova u prostorijama Odseka, putem telefona 016/875-122 ili putem portala „e-uprava“.