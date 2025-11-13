Vlasotince – mala sredina sa velikim sportskim uspehom

Iako je Vlasotince mala sredina, ovo mesto se može pohvaliti brojnim uspešnim sportistima koji svojim rezultatima predstavljaju svoj rodni kraj širom Srbije, ali i van. Posvećenost, rad i ljubav prema sportu, doprineli su da Vlasotince postane prepoznatljivo po uspesima mladih talenata koji inspirišu sve generacije. Da „grad na Vlasini“ prepoznaje nadarene mlade talente, kako iz ove oblasti, tako i iz drugih, potvrđuje i dodela najvećih Oktobarskih priznanja, koje se uručuju na Dan ove lokalne samouprave, 10. oktobra.

OGNJEN BIDŽIĆ – USPEŠNI SPORTISTA IZ VLASOTINCA

Među uspešnim mladim talentima je Vlasotinčanin Ognjen Bidžić, sportista i član Bokserskog kluba “Radnik” iz Surdulice, inače učenik Gimnazije “Stevan Jakovljević”. Afinitete ka boksu ispoljio je u sedmoj godini života.

Na pitanje zbog čega je odabarao ovaj sport, Ognjen za portal Televizije Leskovac kaže sledeće:

“Pre mene je takođe moj brat trenirao boks. Kao mali, gledao sam kako i na koji način to radi, potom sam se i ja upisao i krenuo polako na trenige. Tako sam i zavoleo ovaj sport, a prvo sam želeo da treniram fudbal, kao i svi moji vršnajci u tom periodu. “

PRIZNANJA NA TAKMIČENJIMA

Godine truda i rade, doprinele su da ovaj mladi Vlasotinčanin već od prvog nadmetanja, odnosno pojavljivanja u bokserskom ringu, bude proglašen za talentovanog sportistu od strane stručnjaka.

Tokom bokserske karijere, Ognjen je učestvovao na brojnim takmičenjima i dobitnik je međunarodnih priznanja.

Kao nekadašnji član vlasotinačkog kluba “Arena”, osvajač je zlatne medalje i proglašen je za najboljeg juniora turnira na takmičenju održanom u okviru sedmog kola lige Bokserskog saveza jugoistočne Srbije i Šumadije.

Nakon “Arene”, svoj profesionalni put nastavio je u Bokserskom klubu “Radnik” u Surdulici.

„Višestruki sam državni šampion, zatim osvajač međunarodnog turnira „Trofej Podgorice“, sedmostruki sam pobednik međunarodnog turnira „Open Balkan Kup“ i učesnik turnira u Rumuniji.“

URUČENJE OKTOBARSKOG PRIZNANJA NA DAN OPŠTINE VLASOTINCE, 10. OKTOBRA

Ipak, najvažnija nagrada pristigla je na Dan opštine Vlasotince, 10. oktobra ove godine. Ognjenu je Oktobarsko priznanje u obliku pohvale sa novčanom nagradom uručeno na Svečanoj sednici u sali Kulturnog centra.

Kako ističe, ovo priznanje za njega predstavlja veliku čast, imajući u vidu da je Vlasotince prepoznalo njegov trud i želju da svoje rodno mesto predstavi drugima. Takođe, ova nagrada je ujedno i podstrek za dalji rad.

„Iskreno da Vam kažem, znači mi što sam na neki način predstavljao Vlasotince po celoj Srbiji. I znači mi jednostavno, ta nagrada, zato što, opet od svih zanimanja i ljudi, ja sam izabran za ovu Oktobarsku nagradu. Vlasotince je prepoznalo to što radim i posebno mi je drago zbog toga“, pojašnjava Ognjen.

PLANOVI ZA NAREDNI PERIOD

Kada su u pitanju planovi za naredni period, početkom decembra ove godine, ovaj mladi sportista učestvovaće na prvenstvu Srbije u boksu. Početkom naredne godine, uzeće učešće i u drugim nadmetanjima.