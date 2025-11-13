Ponos grada na Vlasini VESTI

Vlasotince – mala sredina sa velikim sportskim uspehom

13 новембар, 2025
TVL

Iako je Vlasotince mala sredina, ovo mesto se može pohvaliti brojnim uspešnim sportistima koji svojim rezultatima predstavljaju svoj rodni kraj širom Srbije, ali i van. Posvećenost, rad i ljubav prema sportu, doprineli su da Vlasotince postane prepoznatljivo po uspesima mladih talenata koji inspirišu sve generacije. Da „grad na Vlasini“ prepoznaje nadarene mlade talente, kako iz ove oblasti, tako i iz drugih, potvrđuje i dodela najvećih Oktobarskih priznanja, koje se uručuju na Dan ove lokalne samouprave, 10. oktobra. 

OGNJEN BIDŽIĆ – USPEŠNI SPORTISTA IZ VLASOTINCA  

Među uspešnim  mladim talentima je Vlasotinčanin Ognjen Bidžić, sportista i član Bokserskog kluba “Radnik” iz Surdulice, inače učenik Gimnazije “Stevan Jakovljević”. Afinitete ka boksu ispoljio je u sedmoj godini života. 

Na pitanje zbog čega je odabarao ovaj sport, Ognjen za portal Televizije Leskovac kaže sledeće:

“Pre mene je takođe moj brat trenirao boks. Kao mali, gledao sam kako i na koji način to radi, potom sam se i ja upisao i krenuo polako na trenige. Tako sam i zavoleo ovaj sport, a prvo sam želeo da treniram fudbal, kao i svi moji vršnajci u tom periodu. “

PRIZNANJA  NA TAKMIČENJIMA 

Godine truda i rade, doprinele su da ovaj mladi Vlasotinčanin već od prvog nadmetanja, odnosno pojavljivanja u bokserskom ringu, bude proglašen za talentovanog sportistu od strane stručnjaka. 

Tokom bokserske karijere, Ognjen je učestvovao na brojnim takmičenjima i dobitnik je međunarodnih priznanja. 

Kao nekadašnji član vlasotinačkog kluba “Arena”, osvajač je zlatne medalje i proglašen je za najboljeg juniora turnira na takmičenju održanom u okviru sedmog kola lige Bokserskog saveza jugoistočne Srbije i Šumadije. 

Nakon “Arene”, svoj profesionalni put nastavio je u Bokserskom klubu “Radnik” u Surdulici. 

Višestruki sam državni šampion, zatim osvajač međunarodnog turnira „Trofej Podgorice“, sedmostruki sam pobednik međunarodnog turnira „Open Balkan Kup“ i učesnik turnira u Rumuniji.“

URUČENJE OKTOBARSKOG PRIZNANJA NA DAN OPŠTINE VLASOTINCE, 10. OKTOBRA 

Ipak,  najvažnija nagrada pristigla je na Dan opštine Vlasotince, 10. oktobra ove godine. Ognjenu je Oktobarsko priznanje u obliku pohvale sa novčanom nagradom uručeno na Svečanoj sednici u sali Kulturnog centra. 

Kako ističe, ovo priznanje za njega predstavlja veliku čast, imajući u vidu da je Vlasotince prepoznalo njegov trud i želju da svoje rodno mesto predstavi drugima. Takođe, ova nagrada je ujedno i podstrek za dalji rad. 

„Iskreno da Vam kažem, znači mi što sam  na neki način predstavljao Vlasotince po celoj Srbiji. I znači mi jednostavno, ta nagrada, zato što, opet od svih zanimanja i ljudi, ja sam izabran za ovu Oktobarsku nagradu. Vlasotince je prepoznalo to što radim i posebno mi je drago zbog toga“, pojašnjava Ognjen. 

PLANOVI ZA NAREDNI PERIOD 

Kada su u pitanju planovi za naredni period, početkom decembra ove godine, ovaj mladi sportista učestvovaće na prvenstvu Srbije u boksu. Početkom naredne godine, uzeće učešće i u drugim nadmetanjima.  

Ovaj sadržaj deo je projekta koji je sufinansirala opština Vlasotince. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

