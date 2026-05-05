Vlasotince: Novčana podrška učenicima za proslavu drugarskih i maturskih večeri

Treću godinu zaredom „mali“ i „veliki“ maturanti, koji pohađaju osnovne i srednje škole na teritoriji opštine Vlasotince, dobiće jednokratni novčani iznos za proslavu drugarskih i maturskih večeri.

To važi kako za učenike koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Vlasotince, a pohađaju srednje škole u drugim opštinama ili gradovima, tako i za one učenike koji dolaze iz drugih opština i gradova, a pohađaju srednje škole u Vlasotincu.

Maturanti koji završavaju četvrti razred osnovne škole dobiće po 4000 dinara, oni koji završavaju osmi razred po 4500, a učenici završnih godina srednje škole po 5000 dinara.

Za učenike koji pohađaju škole sa sedištem u vlasotinačkoj opštini, podatke će dostaviti škole, uz poštovanje zakonskih procedura i oni nemaju obavezu da se jave na javni poziv.

A učenici koji imaju prebivalište na teritoriji opštine Vlasotince, a pohađaju škole van ove teritorije, treba da se jave na javni poziv, koji je raspisan danas i traje do 14.maja.

Detalji poziva i podaci o potrebnoj dokumentaciji nalaze se na sajtu opštine, na linku https://vlasotince.rs/javni-poziv-za-dodelu-jednokratnog-novcanog-iznosa-za-djake-maturante-za-proslavu-maturske-veceri-3/

Prijave se podnose u lično u Uslužnom centru ili poštom na adresu: Opština Vlasotince, Trg oslobođenja 12, 16210Vlasotince.

Sredstva za osnovce i maloletne srednjoškolce biće prebačena na račune roditelja, a za punoletne maturante na tekuće račune đaka ili roditelja, ukoliko đaci nemaju otvorene račune.