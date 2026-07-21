Vlasotince počinje proces konsultacija sa građanima, u okviru pripreme budžeta za 2027.

Opština Vlasotince ulazi u proces pripreme budžeta za 2027. godinu i i počela je sa procesom konsultacija građana i građanki, kao i ostale zainteresovane javnost o oblastima, projektima i aktivnosti koji mogu biti finansirani javnim sredstvima.

U sklopu ovog procesa, u periodu od 20.jula do 15. septembra 2026. godine traje javni poziv za predlaganje projekata koji se mogu finansirati iz budžeta opštine u cilju unapređenja uslova života u opštini.

S obzirom na to da se projekti/aktivnosti finansiraju iz budžeta opštine, važno je da se projekti koje predlažete odnose na objekte, odnosno potrebe koje su u nadležnosti lokalne samouprave.

Obrazac za predlaganje projekata možete preuzeti u Opštinskom uslužnom centru, Trg oslobođenja broj 12,Vlasotince, radnim danima od 7 do 15 sati. Takođe, elektronsku verziju obrasca možete preuzeti sa sajta opštine na linku https://vlasotince.rs/ukljucivanje-gradjana-i-gradjanki-kao-i-zainteresovane-javnosti-u-kreiranje-budzeta-za-2027-godinu/

Popunjeni obrazac možete poslati na e-mail kabinet@vlasotince.org.rs

Na ovaj način, predlozi se mogu naći na listi prioritetnih projekata koji mogu biti finansirani iz budžeta opštine. Komisija za participativno budžetiranje će razmatrati stepen spremnosti predloženih projekata za realizaciju.

Za listu projekata koji su spremni za realizaciju i koje je moguće uključiti u budžet za 2027.godinu, biće opredeljena sredstva u budžetu za 2027. godinu.