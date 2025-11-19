Vlasotince: Prijave za novogodišnje paketiće

Opština Vlasotince i ove godine obezbediće novogodišnje paketiće za svu decu uzrasta do sedam godina. To znači da pravo na novogodišnji paketić ove godine imaju deca rođena u periodu od 1.januara 2018. do 8. decembra 2025., koja imaju prebivalište na teritoriji opštine Vlasotince.

Prijavni formular roditelji, odnosno zakonski zastupnici, mogu da preuzmu sa sajta opštine na linku https://vlasotince.rs/za-dodelu-novogodisnjih-paketica-u-2026-godini/ ili u Uslužnom centru, radnim danima od 7 do 15 sati. Pored obrasca, potrebno je pripremiti očitanu ličnu kartu ili kopiju pasoša, kao i kopiju izvoda iz matične knjige rođenih za dete i sve to predati u Uslužnom centru ili skenirana dokumenta poslati putem mejla paketici@vlasotince.rs

Rok za podnošenje prijave je 8.decembar. Dodelu paketića će organizovati opština Vlasotince u saradnji sa Turističkom organizacijom, SRC Vlasina i Kulturnim centrom.