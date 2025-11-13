Vlasotince: Prijem za goste manifestacije „Pesnički čas-učiteljstvu u čast“

U okviru 31. Pesničkog časa – učiteljstvu u čast, jedne od najstarijih manifestacija u opštini Vlasotince, predsednik opštine Bratislav Petrović primio je pisce za decu – Bojana Ljubenovića, Branka Stevanovića i Aleksandra Čotrića.

Oni su gosti „Pesničkog časa“ i danas i sutra druže se sa decom. Pored pomenutih pesnika, gost je i profesor Živan Šušulić.



-Pesnički čas, učiteljstvu u čast je jedinstvena manifestacija posvećena učiteljima i čitanju. Mislim da svi znamo koliko su učitelji važan deo odrastanja svakog deteta i da, nesporno, zaslužuju ovu pažnju – rekao je predsednik opštine Bratislav Petrović izražavajući želju da čuje mišljenje gostiju o tome kako da decu, u eri modernih komunikacija, nateramo da čitaju više.

-Deca se ugledaju na roditelje. Ako otac sedi u kladionici, a majka se slika za instagram, dete neće da čita. Ako detetu sa dve i po godine kupite tablet, tog momenta ste izgubili bitku za knjigu. Porodica, vaspitači, učitelji, nastavnici srpskog, domovi kulture, pisci – svi smo na istom zadatku. Bitka za čitanje i obrazovanje je veoma važna. Patriotizam je ovo – dovedete pisce u školu, da razgovaramo o čitanju. Borba je za svako dete, za svaku pročitanu stranicu. Deca moraju da steknu čitalačke navike, da ih neko upiti, zainteresuje a to najpre moraju roditelji – rekao je aforističar, pisac i pesnik Bojan Ljubenović.



Branko Stevanović je dodao da je nezainteresovanost za knjigu izmislio neko ko je time hteo da opravda sopstveni nemar prema sopstvenoj duši. Gosti su se pohvalno izrazili o samoj manifestaciji, o Kulturnom centru, ali i o lokalnoj samoupravi.

-O vašem odnosu prema kulturi dovoljno govori to što ste nas primili. Negde nas ne primi ni portir, a kako li prvi čovek opštine – rekao je, između ostalog, Aleksandar Čotrić.

Bojan Ljubenović je ispričao zanimljivu priču o tome kako je u svoj roman „Heroji plavog dana“, kada ga je pisao, želeo da uvede novi lik, neobičan i zanimljiv i kako ga je „smestio“ u Vlasotince. Na kraju romana, dodao je, Vlasotinčanin Čeda je ispao najzanimljiviji i najpozitivniji lik.



Danas i sutra pesnici će se družiti sa decom u osnovnim školama „8.oktobar“ i „Siniša Janić“ u Vlasotincu i sa decom u PŠ „Karađorđe Petrović“ u Kruševici.