U sredu 16.juna, od 8 do 17 sati, doći će do prekida u snabdevanju električnom energijom na celoj teritoriji opštine Vlasotince osim potrošača koji se napajaju iz Trafo stanice 35/10kV Batulovce. To znači da će struju imati potrošači u pravcu Konopnice, Orašja i oni u moravskim selima.

Do prekida u elektrosnabdevanju doći će zbog revizije TS 110/35/10kV Vlasotince U zavisnosti od dinamike radova vreme uključenja može biti i kraće od pomenutog, obaveštavaju iz poslovniceogrankaEPS-a u Vlasotincu.