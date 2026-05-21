Vlasotince sutra obeležava slavu – Prenos moštiju Svetog oca Nikole

Vlasotince sutra slavi svoju slavu, Prenos moštiju Svetog oca Nikole, praznik u narodu poznatiji kao letnji Sveti Nikola.

U crkvi Silaska Svetog Duha liturgija će početi u 7.30 sati. Nakon liturgije, iz porte crkve krenuće litija ulicama Vlasotinca, a sveštenstvo poziva građane da učestvuju u litiji do Krsta, gde će se obaviti rezanje slavskog kolača i gde će biti upriličen kulturno-umetnički program.

Gradska slava je centralni događaj manifestacije Dani Vlasotinca, koja je počela 18.maja i završava se sutra, 22.maja.

Organizator je Kulturni centar, uz podršku namesništva vlasotinačke crkve. Pokrovitelj manifestacije je opština Vlasotince.