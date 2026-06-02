Vlasotince: Veći broj požara za 50 odsto, kazne za nesavesne

Šest osoba sa teritorije opštine Vlasotince platilo je prošle godine novčane kazne zbog paljenja vatre na otvorenom i izazivanja opasnosti od požara.



Vatrogasci su u Vlasotincu i okolini u 2025. ugasili za 50 posto više požara u odnosu na 2024. – od 194 požara njih 145 bilo je na otvorenom. Samo protekle sedmice gasili su po dva požara dnevno, što je alarmantan podatak pred ulazak u najtopliji deo godine, rečeno je na sednici Štaba za vanredne situacije opštine Vlasotince.

-S obzirom na to da više od 90 posto požara na otvorenom izaziva ljudski faktor, neophodno je da radimo na preventivnom delovanju, upozoravanju i edukaciji ljudi, ali i da se nastavi sa podnošenjem prekršajnih naloga za nepoštovanje Zakona o zaštiti od požara – rekao je načelnik štaba Ivan Stanković.

Na više mesta biće istaknuta upozorenja građanima da ne pale strne useve, smeće i biljne ostatke jer ih očekuju novčane kazne. Preventivno i edukativno deliće se i tekst o tome da se paljenjem ubijaju svi živi organizmi zemljišta i da je to štetno za rod na njivi. Članovi štaba podsećaju i da je lice, za koje se utvrdi da je izazvalo požar, dužno da vatrogasno-spasilačkoj jedinici nadoknadi troškove intervencije.

U 2025.,do sada rekordnoj godini po broju požara, dva najveća dogodila su se u istoj nedelji u avgustu prošle godine – prvi u Lipovici, drugi na ulazu u Vlasotince. U prvom su vatrogasci i meštani jedva sačuvali kuće od požara, a u drugom je, uz puno napora, sačuvana trafo stanica. Ukupno je stradalo 150 hektara obrađene zemlje.