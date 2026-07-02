Vlasotincu odobreno sedam miliona dinara za modernizaciju vodovodnog sistema

Projekat „Modernizacija i unapređenje sistema vodosnabdevanja u opštini Vlasotince“ dobio je maksimalnih sedam miliona dinara na konkursu Kabineta ministra za razvoj nedovoljno razvijenih opština.

Sredstva će biti iskorišćena za nabavku nove opreme za unapređenje rada vodovodnog sistema, među kojom su elektronski ultrazvučni vodomeri, radio uređaji SIRT 868 MHz sa antenom, kao i potisna kamera sa pratećom opremom za snimanje cevovoda.

Poseban značaj ima nabavka potisne kamere, koja će omogućiti brže otkrivanje kvarova, oštećenja i pucanja cevi na vodovodnoj mreži, čime će biti unapređeno održavanje sistema i smanjeni gubici vode.

– To će doprineti efikasnijem održavanju sistema vodovoda i bržem detektovanju i otklanjanju kvarova, što će ujedno dovesti i do smanjenja gubitaka vode u mreži – rekao je zamenik predsednika opštine Vladimir Kocić.

Vlasotince je jedna od 14 lokalnih samouprava koje su dobile podršku u okviru programa Kabineta ministra za razvoj nedovoljno razvijenih opština.