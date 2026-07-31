Voda na kupalištu u Vlasotincu izvrsnog kvaliteta – pokazale poslednje analize

Na osnovu poslednjih rezultata analize vode na kupalištu kod brane u Vlasotincu, voda za kupanje se razvrstava i ocenjuje u vodu za kupanje izvrsnog kvaliteta, stoji u izveštaju Zavoda za javno zdravlje Leskovac.

Od tri parametra u uzorku sa kupališta, dva su u I/II klasi (kiseonički režim i sadržaj nutritijenata), a jedan je u IV klasi (mikrobiološki režim).



-Kako naša nacionalna zakonska regulativa nema jasno propisane vrednosti i normative za vode za kupanje, to se pozivamo na važeću Direktivu Evropskog parlamenta 2006/7/EZ, koja ne koristi ukupne koliformne bakterije kao parametar za ocenu kvaliteta vode za kupanje. U prilogu 1 citirane Direktive navedena su samo dva mikrobiološka pokazatelja koji kao indikatori fekalnog zagađenja direktno utiču na zdravlje kupača (ešerihija koli i crevne enterokoke). Na osnovu vrednosti ovih parametara, voda za kupanje se ocenjuje i razvrstava u vodu za kupanje izvrsnog kvaliteta – stoji u izveštaju Zavoda za javno zdravlje Leskovac.

U izveštaju stoji i da je nakon analiza izveštaja za kupanje u poslednje tri sezone, kao i uzoraka iz ove sezone voda na kupalištu iznad brane na Vlasini spada u dobre vode za kupanje.

Poslednje uzorkovanje obuhvatilo je sedam lokacija, a kompletni izveštaji i rezultati nalaze se na sajtu opštine, na linku https://drive.google.com/file/d/1mbmwOZQe5lOG9CtNTkauNwA4GaDe8mb0/view