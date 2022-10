Voda neće biti za piće u subotu tokom izvođenja radova na sanaciji kvara

Iako je juče drugačije rečeno, danas je iz leskovačkog Javno-komunalnog preduzeća “Vodovod” stiglo obaveštenje u kojem se navodi da korisnici koji se snabdevaju vodom iz vodosistema “Barje”, do dobijanja potvrde od strane Zavoda za javno zdravlje Leskovac, ne koriste vodu za piće, tokom izvođenja radova na sanaciji havarije na glavnom potisnom cevovodu, u subotu 29. oktobra.

Nakon sastanka sa sanitarnim inspektorima doneta je odluka da se iz predostrožnosti voda, ipak, ne koristi za piće.

Podsetimo, zbog radova na sanaciji havarije na glavnom potisnom cevovodu Fi 1000, doći će do smanjenja pritiska u mreži i do mogućeg prekida u vodosnabdevanju stanovnika na užoj teritoriji grada Leskovca, kao i perifernih naselja koja su priključena na javni vodovod u subotu, 29. oktobra, u periodu od 3 sata do 17 časova, odnosno do završetka radova.

Iz Vodovoda apeluje da svi korisnici zahvate vodu dan ranije u petak, za osnovne životne potrebe, da sve javne ustanove, vrtići, škole, bolnice i ostali zdravstveni centri, kao i domovi za starije takođe obezbede vodu za piće svojim korisnicima, da svi privredni subjekti prilagode proces proizvodnje novonastalim okolnostima. Takođe, mole sve potrošače na strpljenju i razumevanju.