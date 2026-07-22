Voda u Vlasini se ne preporučuje za kupanje

Voda na kupalištu u centru Vlasotinca, prema poslednjim rezultatima, pripada četvrtoj kategoriji i ne preporučuje se za kupanje i rekreaciju, stoji u stručnom mišljenju Zavoda za javno zdravlje Leskovac.



Rezultati analize dva uzorka stigli su juče, a voda je uzorkovana 15.jula na dvema lokacijama – iznad brane i kod vikend naselja Kruševica i u oba slučaja je po mikrobiološkim parametrima u četvrtoj kategoriji.

Voda iz kupališta ispuštena je pre dva dana zbog najava meteorološke službe o nevremenu. Opštinska uprava će postupati po naloženim merama zavoda, a podnela je i novi zahtev za uzorkovanje i analizu vode na sedam lokacija. To uzorkovanje biće obavljeno nakon čišćenja i ponovnog punjenja kupališta, između ostalog i zbog sumnje da zagađenje dolazi sa teritorije druge opštine, kako je to prošle godine konstatovano u nalazu inspektora.

Rezultati navedenih analiza poslati su medijima, a u toku sutrašnjeg dana naći će se i na sajtu opštine.