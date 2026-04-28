Vojska Srbije na Sajmu zapošljavanja u Leskovcu

Sajam profesionalne orijentacije, obrazovanja i zapošljavanja u Vojsci Srbije održan je na centralnom gradskom trgu u Leskovcu.

Gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović obišao je Sajam sa komandantom Mešovite artiljerijske brigade i saradnicima.

Ovaj sajam se u Leskovcu održava prvi put, a posetioci su, pored ostalog, imali priliku da vide i prikaz dela naoružanja i vojne opreme Vojske Srbije.

Kako je rečeno ovom prilikom, građani su se upoznali sa uslovima zasnivanja radnog odnosa i razvoja karijere u jedinicama Vojske Srbije, a učenici završnih razreda osnovnih i srednjih škola koji su pred izborom budućeg zanimanja sa uslovima upisa u srednje vojne škole i vojnu akademiju.

Starosna granica za profesionalne vojnike je 35 godina, za podoficire 40, a oficire 45 godina. Cilj služenja vojnog roka je da se popuni regrutni sastav i da se mladi osposobljavaju za dalji život i rad. Deo konkursa koji podrazumeva proveru fizičke spremnosti nije naporan za kandidate.

Ovaj događaj organizovan je u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje.

Na štandu leskovačke Filijale posetioci su mogli da dobiju informacije o uslugama profesionalne orijentacije i planiranja karijere, kretanjima na tržištu rada, kao i o svim uslugama i merama aktivne politike zapošljavanja.