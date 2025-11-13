Vokalni sastav „Libero“ održao nastup u okviru 17. LEDAMUS-a

Nastup Vokalne grupe „Libero“ održan je sinoć u Crkvi Rođenja Presvete Bogorodice – Odžakliji, u okviru 17. po redu LEDAMUS – a.

Festival „LEDAMUS – leskovački dani muzike“ počeo je 3. novembra, a sinoć je Vokalna grupa „Libero“ održala koncert pred leskovačkom publikom na kojem je izvela uglavnom duhovni repertoar. Ovaj muški vokalni sastav iz Leskovca redovno učestvuje na festivalu.

Koncerti su veoma propraćeni i program je raznovrsan, kaže direktorka Muzičke škole „Stanislav Binički“, Biljana Miljković i podseća da se sledeće godine očekuje i izgradnja koncertne dvorane.

Inače, Vokalna grupa „Libero“ je pre ovog koncerta nastupila i u Italiji, u spomen kosturnici jugoslovenskim vojnicima koji su dali svoje živote u Drugom svetskom ratu.

Vokalni sastav „Libero“ će ove godine proslaviti deceniju i po rada i postojanja.