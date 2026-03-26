Vučić: Mir umesto sukoba – ne nasedajte na provokacije

Predsednik Aleksandar Vučić istakao je večeras da je pozvao sve ljude iz SNS-a, kao i koalicione partnere na lokalnim izborima 29. marta u 10 gradova i opština, da budu mirni i ne nasedaju na provokacije, jer nama nisu potrebni nikakvi sukobi, a da blokadere puste da uništavaju šta hoće, jer će narod videti šta rade.

„Ja sam danas pozvao i pozivam sve naše ljude, sve naše aktiviste, sa liste Srbija – naša porodica i naše koalicione partnere, i zahvalan sam i gospodinu Dačiću, ali i svima drugima koji su bili angažovani u ovoj kampanji, bukvalno svima, dakle, od ljudi iz PUPS-a do ljudi iz Pokreta socijalista, mnogih drugih, dakle, svih koji su pomagali na različite načine – sve ih pozivam samo da budu mirni, da ne nasedamo na provokacije“, rekao je Vučić u intervjuu za televizije Prva, Pink i Informer.