Vučić: Moj predlog je da se naša lista na predstojećim izborima zove Ujedinjena Srbija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je na današnjem Vidovdanskom skupu, koji je pod sloganom „Srbija jedna porodica“ održan u Beogradu, da je njegov predlog da se lista SNS na predstojećim izborima zove „Ujedinjena Srbija“.

„Moj predlog je da se naša lista, pobednička lista na predstojećim izborima, zove ‘Ujedinjena Srbija’. Ne ‘Ujedinjeni za nešto’, već ‘Ujedinjena Srbija’. To je najlepši moto koji možemo da imamo. Ništa lepše ne postoji, da celu Srbiju možemo da stavimo pod ime jedne liste“, istakao je Vučić.

Naglasio je da će na izborima lista izaći sa svim rezultatima, najavljenim planovima i programima, odnosno sa svime čime bi moglo i dalje da se pomaže srpskom narodu, ma gde da živi.

Najavivši da će za nekoliko nedelja podneti ostavku na mesto predsednika, Vučić je naveo da je rukovodstvu Srpske napredne stranke rekao da će im, ako oni to budu tražili, pomoći da još na predstojećim izborima dobiju narodno poverenje.

Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je i da će za manje od dve godine prosečna plata u Srbii iznositi 1.400 evra, a prosečna penzija 650 evra i istakao da je plan da se posebno pomogne najsiromašnijim građanima merama koje će biti predstavljene za dva dana.

Skup „Srbija, jedna porodica“ svojim prisustvom podržao je veliki broj Leskovčana i stanovnika svih opština Jablaničkog okruga. Kako navode, došli su da pokažu ljubav prema Srbiji, pruže podršku predsedniku Aleksandru Vučiću i pošalju poruke jedinstva i zajedništva.

Ovom događaju, pored ostalih, prisustvovao je i predsednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke i gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović, kao i brojni predstavnici gradskih i opštinskih odbora sa područja Jablaničkog okruga.