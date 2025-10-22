Vučić: Nastaviću da slušam svoj narod, sledeće godine najvažniji izbori

Povodom obeležavanja 17 godina od osnivanja Srpske napredne stranke u Zrenjaninu, predsednik Srbije Aleksandar Vučić i član predsedništva SNS, zahvalio je svim ljudima koji su učestvovali u osnivanju stranke i istakao da je za vreme vlasti ove stranke urađeno mnogo puteva, pruga, naučno-tehnoloških parkova, kao i da je otvoreno stotine fabrika i da će se u budućnosti taj trend nastaviti.

Predsednik Vučić istakao je da je u tom periodu od osnivanja pa sve do sada bilo mnogo teških trenutaka, a da je snagu te stranke najbolje pokazalo vreme u prethodnih godinu dana. Takođe, Vučić je naglasio da politiku koju sprovodi ta stranka je samo zbog Srbije, kao i to da nikada neće služiti drugome.

-Sledeća godina predstavlja odlučujuću godinu i SNS će biti na najvažnijem ispitu jer će 2026. godine biti održani ubedljivo najvažniji izbori u modernoj istoriji Srbije- istakao je Vučić.

Vučić je, takođe, sinoć rekao da je Srbija na evropskom putu i da će do kraja njegovog mandata ostati, ali i da je zemlja ponositih ljudi i da će on, uprkos pritiscima, uvek da slušati svoj narod. Takođe izjavio je i da će do kraja godine građanima biti iznet plan do 2035. godine i istakao da će se boriti za svako radno mesto, ali i za nove investitore.