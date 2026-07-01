Vučić: Portal „Ko si bre ti?“ počeće sa radom do kraja nedelje

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da portal „Ko si bre ti?“, na koji će građani moći da prijave nepravilnosti funkcionera na lokalnom, ali i republičkom nivou, početi sa radom do kraja nedelje i dodao da je taj proces tehnički dosta komplikovaniji nego što je mislio.

„Juče smo radili i počeli da radimo na tome, danas nastavljamo. Do kraja nedelje biće pušten i tehnički je komplikovanije nego što sam ja mislio, ali verujem da će u narednom periodu nam umnogome pomaći da se mi ponašamo odgovornije, ozbiljnije, da ispravljamo svoje greške, ali i da natera na to i mnoge lokalne i republičke funkcionere da se dobro zamisle pre nego što urade neku lošu stvar, dakle, hoće li ili neće da se ponašaju bahato, osiono, arogantno“, rekao je Vučić za TV Informer.

Istakao je da smatra da će kreiranje tog portala biti dodatni element kontrole svakog člana vlasti jer je, kako je ukazao, potrebno da se govori o sopstvenim greškama i da se radi na njihovom ispravljanju da bi se sačuvalo poverenje građana.

„Mislim da je to jedna važna stvar i dodatni element kontrole, pre svega svakoga od nas, ne onih drugih, jer ne treba da govorimo o onim drugima, već treba da govorimo o sebi, svoje greške da ispravljamo sebe, da menjamo. Tako će nam ljudi još više verovati“, naveo je predsednik Srbije.