Vučić: Sutra stupa na snagu nova mera za jeftinije lekove

Mere za smanjenje troškova građana za lekove, u okviru koje će doplata biti smanjena za do 40 odsto, stupa sutra na snagu. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će od sutra jedan broj lekova u Srbiji biti značajno jeftiniji, a druga grupa lekova od 15. avgusta.

Kazao je da će sutra obilaziti lokalne apoteke i da ako nisu ispoštovali dogovor oko smanjenja cena lekova, biće „kazni za odgovorne“.

Mere za smanjenje troškova građana za lekove obuhvataju paket od 12,3 milijardi dinara – za vremenski ograničenu meru koja traje 12 meseci, opredeljeno je 8,5 milijardi dinara, dok trajna mera obuhvata 3,8 milijardi dinara i u okviru nje će država za nove lekove na recept preuzeti deo troškova za lekove koje sada građani plaćaju.

U okviru vremenski ograničene mere građani koji su imali doplatu za lekove od 15 do 45 odsto imaće sada doplatu od 10 odsto, a građani koji su imali doplatu od 50 do 90 odsto imaće doplatu smanjenu za 40 procenata.

Smanjenjem doplate građani će sada za sve lekove imati doplatu od 10 do 50 odsto umesto od 10 do 90 odsto, a ova mera će uticati na oko 2,5 miliona građana za koje će država preuzeti plaćanje dela doplate. Mera je predviđena za 742 leka, a procenat lekova sa doplatom na koje ova mera utiče iznosi 99,6 odsto.

Najčešći iznos smanjenja doplate građana po pakovanju leka je 100 do 500 dinara za najveći broj lekova.

„Klindamicin 226 dinara je koštao, 75 dinara će da košta. Hemomicin 184 dinara, 92 dinara će da košta. Levoksa je antibiotik, 369 dinara je, koštaće 92 dinara samo. Kapi za oči 635 dinara su koštale, koštaće 181 dinar samo u apoteci. Nolpaza je bila 195 dinara, biće sada 97 dinara. Pulmikort, pumpica za astmu, koštala je 320 dinara, sada će 91 dinar da košta. Panklav antibiotik, 260 dinara, a sada će biti 71 dinar“, rekao je Vučić na prdstavljanju novih ekonomskih mera za građane u junu.

Naveo je i da su lekovi koji će ići na recept nova oralna antikoagulantna terapija, odnosno terapija za zgrušavanje krvi i za srčanu insuficijenciju, odnosno za slabosti srca.

„To su izuzetno važni lekovi koji do sada nisu bili na receptima, nego su morali veoma visoku cenu građani da plaćaju“, istakao je Vučić.

Lekovi za srčanu insuficijenciju, odnosno za srčane slabosti, koji koštaju između 2.500 i 4.500 dinara sada će koštati između 1.650 i 1.800 dinara, dok će lekovi protiv zgrušavanja krvi koji su bili od 1.700 do 6.000 dinara sada biti od 750 do 1.100 dinara.

Vučić je ranije naveo da država nastavlja da ulaže u lečenje retkih bolesti, razvoj mobilnih ambulanti, preventivne preglede i savremenu dijagnostiku, jer su, kako je ocenio, život i zdravlje građana najvažniji prioritet.

