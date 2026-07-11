Vučić u Gornjem Sinkovcu: Moramo ravnomerno razvijati Srbiju i slušati potrebe građana

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić posetio je danas Gornje Sinkovce, gde je obišao završne radove na rekonstrukciji puta od ovog mesta do Donjeg Sinkovca, uključujući i krak ka Gornjem Trnjanu, kao i savremeno opremljenu mobilnu ambulantu, postavljenu za obavljanje preventivnih pregleda. Vrednost radova na saobraćajnici ukupne dužine 3920 metara iznosi 138,4 miliona dinara.

Predsednika Vučića je dočekao veliki broj meštana Sinkovca i okolnih naselja, a radove na rekonstrukciji ovog, za stanovnike ovog i okolnih mesta veoma značajnog puta, obišao je u pratnji gradonačelnika Leskovca Gorana Cvetanovića, ministarke građevinarstva Aleksandre Sofronijević, direktora preduzeća Putevi Srbije Zorana Drobnjaka, ministra zdravlja Zlatibora Lončara.

Završetkom ove deonice rešen je višedecenijski problem meštana i omogućeno bezbednije i brže kretanje stanovnika Gornjeg i Donjeg Sinkovca, Trnjana, Vlasa, Togačevca i povezivanje sa državnim putem Leskovac-Lebane.

Obavestio ih je da je koštalo 1,2 miliona evra i istakao da to Grad Leskovac ne bi mogao još 50 ili 100 godina da uloži.

„I to je država Srbija uradila i hvala vam što pokazujete tu dozu zahvalnosti prema svojoj državi. Zahvalan sam ovim našim divnim radnicima koji su u nelakim uslovima ovo radili. Ostaje im još jedan dan da to završe, malo ove bankine da dorade sa strane i onda verujem da će biti mnogo bezbednije, mnogo sigurnije“, naveo je Vučić.

Dodao je da su stavljena dva sloja asfalta da bi mogli i najteži kamioni da prolaze, a da put ne bude uništen.

„Radujem se tome što ćete moći da imate i dalji porast stanovništva, da imate svoj prerađivački kombinat, da možete da radite i na voću i povrću, da zaradite“, naveo je predsednik i dodao da je za Leskovac potrebna još jedna velika fabrika, kapitalno intenzivna sa višim platama.

Istakao je da i dalje nije zadovoljan prosečnom platom u Leskovcu koja iznosi 810 evra naspram prosečne u Beogradu koja je skoro 1.400 evra.

„To nije fer prema ljudima iz Leskovca, kada kažem Leskovca govorim o celom jugu Srbije i zato ćemo da ulažemo mnogo, mnogo više u ovaj deo naše zemlje. U Nišu se to već približava ili prelazi polako hiljadu evra. A ono što nam jeste problem, to je Toplica, Jablanički okrug, Pčinjski okrug, Pirotski okrug; tu stvari moramo drastično da menjamo“, kazao je Vučić.

Predsednik Vučić je takođe poručio da će država nastojati da ravnomerno ulaže u sve delove Srbije, dodajući da je za ovaj kraj potrebna još jedna kapitalna investicija, velika fabrika, kako bi se nastavio ekonomski razvoj.

Ističući da u ovim nemirnim, smutnim vremenima svuda u svetu ima težak zadatak da se sačuva mir i stabilnost, Vučić je kazao da su naši ljudi već naviknuti i misle da je to zauvek dato.

„Nije. To morate pametnom politikom stalno da čuvate, stalno da radite, da poboljšavate ekonomiju, da poboljšavate životni standard građana. Za mene je važno takođe da pokažemo brigu prema vama. Zato smo otvorili ovu platformu ‘Ko si bre ti’, i već sam dobio pritužbe i na ponašanje naših funkcionera iz Jablaničkog okruga i problem po problem ćemo da rešavamo“, istakao je.

Vučić je naveo da to pokazuje nešto drugo, a to je ono u čemu se grešili.

„U čemu smo grešili, ja, svi drugi, a to je da nismo dovoljno slušali narod. Moja poruka vama sada je: čujem vas i slušam vas i slušaću vas stalno i rešavaću probleme zajedno sa vama. Čuvaćemo mir i stabilnost, Srbija će da napreduje“, naglasio je Vučić.

Izrazio je sreću i zadovoljstvo time što je Leskovac dobio mobilnu ambulantu i poručio da bi trebalo da bude svakog vikenda i radnim danima u nekom selu.

„Da obiđete stare i iznemogle, da im pomognete da otkriju bolest ranije, da im pomognete da se izleče na vreme, da im pomognete da duže žive, da im pokažete pažnju, ne samo da se sedi u centru Leskovca. Zato smo to kupili. Leskovac je jedan od 10 gradova koji je to dobio“, kazao je Vučić.

Poželeo je svima sve najbolje i da uskoro zajedno pobede one koji su, kako je rekao, hteli da sruše Srbiju.

„Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Živela Srbija, a uskoro da pobedimo one koji su hteli da sruše Srbiju. I da nastavimo da razvijamo našu zemlju. Živela Srbija“, kazao je Vučić.