Vučić: Zaposleno 553.000 ljudi više nego 2010,paket za penzionere predstavljam 27.juna

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je na svečanom delu sednice izborne skupštine PUPS-a, da država danas formalno zapošljava 553.000 ljudi više nego 2010. godine i najavio da će na velikom skupu Srpske naredne strane 27. i 28. juna u Beogradu biti predstavljen paket za penzionere, koji će poboljšati njihov ekonomski status.

„Nije reč o paketu u kojem će neko da dobije 1. 000 ili 2. 000 dinara, reč je o značajno većim sumama novca koji će značajno u dobroj meri uticati na poboljšanje životnog standarda našim penzionera – ne samo kratkoročno, već i dugoročno“, rekao je Vučić.

On je istakao da je reč o velikom paketu koji država priprema i da očekuje da će 27. ili 28. juna, na velikom SNS skupu u Beogradu, moći da objavi najveći deo tog paketa i veruje da će građani biti veoma zadovoljni. U uslovima kada Međunarodni monetarni fond i Svetska banka najavljulju visoke stope rasta, kako je rekao Vučić, država razmišlja o dodatnim ekonomskih pogodnostima za građane, odnosno o velikom paketu za penzionere i o snižavanju cena lekova za kardiovaskularne bolesnike, za šećeraše i druge. „Najveći problem nam je oko vitamina i ovih lekova koje uzimamo neretko – od brufena, paracetamola do bensedina, ali za ovo što ljudi moraju da uzmu. Ne želim da neko umre sutra samo zato što nije imao 2. 500 do 6. 000 dinara da plati taj lek. Ako mi to spustimo za 20, 30 i 40 odsto, dodatno poboljšamo i ekonomski i socijalni status penzionera, onda sam siguran da će svako moći sebi da priušti lek i da niko zbog toga neće da strada, već će moći da se raduje svom životu, da se raduje svojoj deci, svojim unucima, svom partneru i da na najlepši način prožive te godine“, kazao je Vučić.

Vučić je ukazao da država danas zapošljava 553. 000 ljudi više, nego što je bilo zaposleno 2010. godine, iako nas je manje u Srbiji. „Ima 553.000 ljudi više formalno zaposlenje nego 2010. godine kada nas je bilo mnogo više u zemlji. Ekonomija je mnogo bolja. Prvi put da Srbija ima stabilan kurs dinara. To imamo tek u poslednjih 14 godina. Znam da postoje ljudi koji i dalje ne žive lako i jednostavno. Znam da postoje oni koji žive lakše, a koji će sve da urade samo da to ne priznaju, postoje oni koji priznaju to. Ali po prvi put imamo i stabilan kurs“, rekao je Vučić.