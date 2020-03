Za pomoć penzionerima i socijalno ugroženima grad izdvojio 10 miliona dinara

Apelujem na sve građane da se pridržavaju svih naredbi i mera koje donosi Vlada Srbije, odnosno Štab za vanredne situacije grada Leskovca, rekao je na konferenciji za novinare gradonačelnik Goran Cvetanović. Kako je rekao, epidemiološka situacija u gradu je nepromenjena i na sreću i dalje nemamo nijednog zaraženog koronavirusom.

Grad Leskovac će izdvojiti novčana sredstva u iznosu od 10 milona dinara za pomoć socijalno ugroženima i penzionerima. Na području grada ukupno je 31.289 penzionera. Najveći broj 17.234, su oni kojima je penzija do 20 hiljada dinara i oni će dobiti pakete u vrednosti od hiljadu dinara. Penzioneri sa primanjima od 25 hiljada dobiće paket u iznosu od 800 dinara i oni sa penzijom u visini od 30 hiljada po 500 dinara.

Kol centar grada Leskovca sada radi promenjenim radnim vremenom i to od 8 do 16 časova. Od osnivanja do danas imao je oko hiljadu poziva i preko 200 izlazaka volontera na teren. Pozivi su bili upućivani i kol centrima u Vučju, Grdelici, Predejanu, Manojlovcu, Guberevcu, naselju Ančiki, Bobištu, Mrštanu,Vinarcu i Donjem Stopanju.