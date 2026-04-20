Za teške povrede nanete pokojnom B.M. kod Mol pumpe 2 i 4 godine zatvora

Presudama Višeg suda, L.K. i A.Đ. iz Leskovca osuđeni su na kaznu zatvora u trajanju od 4 godine, dok je B.Z., takođe iz Leskovca, osuđena na dve godine zatvora, zbog krivičnog dela teška telesna povreda u saizvršilaštvu.

Njima se na teret stavlja da su dana 8.2.2022. godine, u ulici Kralja Petra Prvog broj 13, na platou benzinske stanice ,,Mol“ u Leskovcu, kao saizvršioci, teško narušili zdravlje sada pokojnog B. M. iz Leskovca i usled toga doveli u opasnost njegov život, zbog čega je i nastupila njegova smrt.

Protiv navedene presude je dozvoljena žalba Apelacionom sud u Nišu, u roku od petnaest dana od dana prijema presude, saopštio je Viši sud Leskovac.