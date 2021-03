Za ubistvo svoje porodice mladić dobio 22 godine zatvora

Dvadesetjednogodišnji Miloš I. iz okoline Bojnika koji je 10. maja prošle godine u kući u centru Leskovca ubio celu svoju porodicu, osuđen je na kaznu zatvora u trajanju od 22 godine.

Naime, veće Višeg suda u Leskovcu, kojim je predsedavao sudija Goran Stanojević, doneo je i objavio presudu kojom je optuženog M.I. proglasio krivim da je lišio života članove svoje porodice, i to oca P.I, maćehu D.R, sestru A.I. rođenu 2001.godine, koja je bila u devetom mesecu trudnoće i sestru S.R. rođenu 2008. godine čime je izvršio krivično delo teško ubistvo, navodi se u saopštenju za javnost Višeg suda u Leskovcu.

Okrivljenom je izrečena kazna zatvora u trajanju od 22 godine i prema istom produžen pritvor do pravnosnažnosti presude, odnosno do upućivanja optuženog u zavod za izvršenje krivičnih sankcija, a najduže do isteka izrečene kazne zatvora.

Kako je optuženi M.I. u vreme izvršenja krivičnog dela bio mlađe punoletno lice, odnosno nije navršio 21 godinu života, to je optuženom izrečena najteža moguća i propisana kazna saglasno odredbama pozitivnog Krivičnog zakonika Republike Srbije, zaključuje se u saopštenju Višeg suda u Leskovcu.