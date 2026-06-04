Nacionalni trofej „Blago Srbije“ gradonačelniku Leskovca

Grad Leskovac dobio je nacionalni trofej „Blago Srbije“ za najbolju organizaciju istoimene manifestacije, koja je krajem prošle godine okupila veliki broj učesnika i posetilaca. Priznanje je uručeno gradonačelniku Leskovca Goranu Cvetanoviću kao potvrda uspešne realizacije događaja u kojem je učestvovalo čak 700 dece.

Podsetimo, manifestacija „Blago Srbije“ održana je u novembru prošle godine u Narodnom pozorištu u Leskovcu.

Poseban značaj manifestacije ogleda se u bogatom kulturnom, obrazovnom i sportskom programu, kao i zadovoljstvu najmlađih učesnika.

Prilikom uručenja nagrade, gradonačelnik Cvetanović istakao je da priznanje predstavlja potvrdu posvećenosti lokalne samouprave stvaranju podsticajnog okruženja za mlade i njihov razvoj. Podsetio je da je cilj manifestacije od samog početka bio da prepozna, podrži i usmeri talente najmlađih sugrađana.

Organizator manifestacije Stevan Kovačević naglasio je da je Leskovac jednoglasnom odlukom žirija proglašen najboljim organizatorom, istakavši dugogodišnju uspešnu saradnju sa gradom.

On je ocenio da je podrška lokalne samouprave doprinela realizaciji brojnih značajnih projekata iz oblasti obrazovanja i sporta.

Unikatni trofej „Blago Srbije“ izradila je izdavačka kuća Klet, partner u realizaciji programa, čija je direktorka Bojana Stojanović prisustvovala svečanosti. Ovom prilikom gradonačelniku Cvetanoviću uručena je i karikatura akademskog umetnika Marka Šerera.