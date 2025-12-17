Zamenjen krov na školi u Šišavi

U OŠ ,,Braća Milenković u Šišavi zamenjen je stari i dotrajali krov, koji je prilikom padavina prokišnjavao. Novac u iznosu od 2.2 miliona dinara obezbeđen je konkurisanjem kod Ministarstva pravde, za sredstva od oportuniteta, a opština Vlasotince učestvovala je sa 128.890 dinara.

– Poslednjih nekoliko godina ulagali smo u renoviranje kako matičnog objekta škole u Šišavi, tako i u sređivanje isturenih odeljenja u Lipovici i Sredoru. U budžetu opštine za 2026.godinu predviđena su sredstva za renoviranje objekta u Skrapežu koji ne radi od 2014.godine, ali kako sada ima dece u selu, od sledeće školske godine će biti đaka i želimo da im stvorimo dobre uslove za rad – kaže direktor OŠ „Braća Milenković“ Vladislav Gorunović.

Radove na zameni krova u matičnoj školi u Šišavi izvodilo je građevinsko preduzeće ,,Sim gradnja“ iz Vodnja i oni su završeni u planiranom roku, dodaje Gorunović.