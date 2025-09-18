Zaštitnik građana danas u Leskovcu

Loše stanje prilaznih puteva, elektrifikacija, nedostupnost zdravstvenih usluga i problemi sa deponovanjem smeća najčešći su razlozi zbog kojih se građani u ruralnim sredinama naše zemlje obraćaju zaštitniku građana. Ovo je na konferenciji za medije istakao zaštitnik građana Zoran Pašalić, prilikom današnje posete Leskovcu.

On je sa gradonačelnikom Goranom Cvetanovićem, nakon obilaska pojedinih ruralnih mesta, održao sastanak u sedištu grada.

U obilasku lokalnih samouprava u Srbiji, uglavnom sela i zaseoka, u okviru Dana obdusmana, uočena su dva osnovna problema, istaknuto je na konferenciji.

-To je prilazni put i put i drugi je elektrifikacija. Ovde se konkretno radi o putevima i mi smo danas obišli dva sela, Dedini Baru i Krpeljce i konstatovali smo stanje puteva, došli smo. Mi ćemo gledati da nađemo modalitet kako da taj problem rešimo- istakao je Pašalić.

Pašalić naglašava dobru saradnju sa lokalnom samoupravom Grada Leskovca i gradonačelnikom Goranom Cvetanovićem, koji je sa saradnicima sagledao problem.

Grad Leskovac teži da obezbedi i unapredi poštovanje slobode i prava svih sugrađana, naglasio je gradonačelnik Cvetanović. Kao odgovorna lokalna samouprava nastojimo da budemo dostupni, da se vodimo time da je direktna komunikacija sa građanima od izuzetne važnosti. Na taj način se upoznajemo sa njihovim problemima, potrebama i odgovaramo na zahteve, dodao je gradonačelnik.

-Transparentnost svih institucija u Leskovcu se podiže svake godine na viši nivo. Tradicionalno se više puta godišnje organizuju dani otvorenih vrata i razgovori sa gradonačelnikom, dok zamenik sekretara skupštine to čini dva puta nedeljno, utorkom i četvrtkom, kada prima građane, razgovara sa njima i koordinira sa gradonačelnikom i nadležnim institucijama- dodao je gradonačelnik.