Zaštitnik građana u Leskovcu o zabrani mobilnih telefona u školi

„Da li i na koji način zabraniti upotrebu mobilnih telefona u školama“ bila je tema današnjih konsultacija zaštitnika građana Zorana Pašalića i prosvetnih radnika u Leskovcu i okolini, povodom nacrta zakona koji bi trebalo da uredi ovu oblast. Sastanak je održan u prostorijama leskovačke bibioteke.

Nacrtom Zakona o zabrani korišćenja mobilnih telefona u osnovnim i srednjim školama, čiji je predlagač Zaštitnik građana, predviđeno je da se učenicima od momenta kada uđu u školu, pa sve do završetka nastave, ne ne dozvoli upotreba ovih uređaja.

-Istraživanja pokazuju da su se u drugim zemljama, nakon primene ovog zakona, poboljšali rezultati koje najslabiji učenici imaju iz matematike i maternjeg jezika. U prilog tome da je donošenje ovog zakona neophodno, govore i slučajevi dece koja provode veći deo dana u virtuelnom svetu, te se ne snalaze u realnom- rekao je Pašalić.

Zakon koji je u fazi izrade ne isključuje upotrebu telefona u određenim slučajevima.

–U zakonu postoji izuzetak kod dece koja na žalost imaju takvu vrstu zdravstvenih problema da je neophodno zbog merenja određenih parametara da imaju telefon. Moguća je i povremena upotreba ukoliko se unapred najavi da je za određeni čas potreban e-uređaj. Niko to ne isključuje – objašnjava Pašalić.

Zakonom su, kako je najavljeno, predviđene i kazne u slučajevima nepoštovanja propisa.

Pre Leskovca, konsultacije sa prosvetnim radnicima, nastavnicima i roditeljima održane su i u Beogradu.