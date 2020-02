Zavod za javno zdravlje raspisao nagradni likovni konkurs za predškolce i osnovce

Centar za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Leskovac raspisao je, nagradni likovni konkurs za predškolce i učenike od I do VIII razreda osnovnih škola na temu: „Život bez duvana za bolju budućnost naše dece“. Krajni rok za predaju radova je 8. maj tekuće godine, a najbolji likovni radovi naći će se na kalendaru zdravlja za 2021. godinu.

Konkurs likovnih radova „Život bez duvana za bolju budućnost naše dece’’, Zavod tradicionalno raspisuje svake godine povodom Nacionalnog dana bez duvanskog dima i to u tri kategorije: za decu predškolskog uzrasta od 3 do 6 godina, i za učenike osnovnih škola od I do IV i od V do VIII razreda. U svim kategorijama biće nagrađena tri najbolja rada, najavila je načelnica Centra za promociju zdravlja Zavoda za javno zdravlje Vanja Ilić.

Radovi se dostavljaju Zavodu za javno zdravlje Leskovac, Centar za promociju zdravlja, ul. Maksima Kovačevića 11, 16000 Leskovac, sa naznakom za konkurs “Život bez duvana za bolju budućnost naše dece”. Najbolji radovi biće nagrađeni na manifestaciji u Zavodu za javno zdravlje, povodom 31. maja Svetskog dana bez duvanskog dima i biće štampani na Kalendaru zdravlja za 2021. godinu.