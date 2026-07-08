Završavaju se radovi na sanaciji puta ka crkvi u Jarsenovu

U Jarsenovu se privode kraju radovi na sanaciji kolovoza u ulici Josifa Pančića. Reč je o saobraćajnici koja vodi do crkve u ovom mestu, te je njena sanacija od značaja za meštane.

Radove je obišao gradonačelnik Goran Cvetanović sa saradnicima, koji je najavio da će se sa ulaganjima ovog tipa na celoj teritoriji Leskovca nastaviti i u narednom periodu.

Kako je rečeno na konferenciji, kolovoz saobraćajnice dužine 435 metara i širine 3 metra bio je u veoma lošem stanju, te je bilo neophodno pristupiti njegovoj sanaciji. Nakon završetka ovih poslova bezbednost svih učesnika u saobraćaju podignuta je na viši nivo.

Značaj ovih radova za 250 meštana sela Jarsenovo naglasio je Nemanja Tasić, potpredsednik Saveta ove mesne zajednice, koji se ovom prilikom zahvalio lokalnoj samoupravi i gradonačelniku.

Reč je o investiciji vrednosti 4 miliona 644 hiljada dinara. Investitor je Grad Leskovac, a izvođač radova firma „AB KOP“ iz Vlasotinca. Poslovi su izvedeni na osnovu projektno-tehničke dokumentacije koju je izradilo JP „Urbanizam i izgradnja“.

Nakon konferencije, gradonačelnik je obišao i Crkvu Svetog Nikole u ovom mestu.