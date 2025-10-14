Završavaju se radovi na vodovodnoj mreži u Proleterskoj ulici u Gornjem Stopanju, uskoro kreću u Karađorđevoj

Završavaju se radovi na rekonstrukciji vodovodne mreže u Proleterskoj ulici u Gornjem Stopanju. Za radove koji se izvode u ovoj ulici u dužini od 200 metara izdvojena je suma od milion 800 hiljada dinara. Izvođač ovih poslova je firma „Invest produkt“ iz Lebana.



Gradonačelnik Cvetanović je prilikom obilaska radova najavio da će uskoro krenuti rekonstrukcija mreže u još jednoj ulici u ovom mestu, Karađorđevoj. Kako je dodao, u proteklih 11 godinazabeležene su 83 havarije u ovim dvema ulicama, te će ove investicije doprineti smanjenju gubitaka u mreži.

Značaj ovih radova naglasio je i Srđan Mitić, član Saveta MZ „Gornje Stopanje“, u prilog čemu govori činjenica da je Proleterska jedna od prometnijih ulica, koja vodi do stqdiona u ovom mestu.

Ova mesna zajednica broji oko 700 domaćinstava i preko 2000 stanovnika, rekao je Mitić.







