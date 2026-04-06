Završen konkurs za prijem dece u vrtiće PU „Vukica Mitrović“- na raspolaganju 127 mesta

Konkurs za prijem dece u vrtiće Predškolske ustanove “Vukica Mitrović” završen je 27. marta ove godine. Ukupan broj prijava koje su pristigle iznosi 1404, dok je na raspolaganju 127 slobodnih mesta.

Očekivanja su da će krajem maja zasedati petočlana komisija koja će bodovati pristige prijave, nakon čega će biti objavljeni preliminarni rezultati. Inače, sve prijave pristigle su putem portala E-Uprava.



Roditelji čija deca ne ostvare pravo na boravak u državnom vrtiću, mogu napisati zahtev za odbijenicu, koju mogu priložiti za upis u privatni vrtić. Deo troškova boravka dece i u privatnim leskovačkim vrtićima finansira lokalna samouprava.



Inače, kada je u pitanju upis, prednost pri konkurisanju imaju deca iz osetljivih grupa, u koje spadaju deca žrtve nasilja u porodici, samohranih roditelja, ratnih i vojnih invalida, mališani sa izveštajem interresorne komisije.