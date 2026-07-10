Završena rekonstrukcija ulice „Veternički trg“ u Leskovcu

Završena je rekonstrukcija ulice Veternički trg kod Zelene pijace. Vrednost ove investicije je 7 miliona dinara, a završne radove na ovoj deonici je sa saradnicima obišao gradonačelnik Leskovca Goran Cvetanović.

Pored toga što je ova deonica godinama bila u lošem stanju, problem je predstavljalo i zadržavanje atmosferskih voda, što je otežavalo bezbedno i nesmetano odvijanje saobraćaja. Radovi su izvedeni na deonici dužine 122 metra, širine 5 metara, a podrazumevali su zamenu kompletnog tamponskog sloja, ugradnju šljunka i tucanika, postavljanje novih ivičnjaka i slivnika na kolovozu, kao i behaton ploča na trotoarima, nakon čega je i kolovoz presvučen novim asfaltom, rekao je gradonačelnik Cvetanović.

U prethodnom periodu rehabilitovane su i ulice 28. marta, Solunskih ratnika, saobraćajnice do mosta u Donjem Krajincu, put od Manojlovca do Krajinca, zatim Učitelja Josifa, Maksima Kovačevića, Nemanjina, Vlade Đorđevića., Sijarinska, Slogina.

Rekonstrukcija ulice Veternički trg urađena je na osnovu projekta koji je izradilo Javno preduzeće „Urbanizam i izgradnja“, a izvođač radova je firma „5D“ iz Vranja.