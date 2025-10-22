Završene Radničke sportske igre u Vlasotincu

Tradicionalni turnir, u organizaciji SRC Vlasina, „Radničke sportske igre“ ove godine održan je u malom fudbalu i u basketu 3×3. U malom fudbalu učestvovalo je 10 ekipa, a u basketu osam ekipa.



U malom fudbalu održana su 2 turnira. Na turniru na kome su pravo učešća imali neregistrovani igrači, prvo mesto zauzela je ekipa Elrad Srbija, drugo mesto ekipa Gunjetinac, dok je treće mesto osvojila ekipa Elrad VSS. Za najboljeg igrača proglašen je Goran Aleksić (Elrad Srbija), a najbolji golman je Stefan Pejić (Gunjetinac).



Na turniru na kome su mogli da učestvuju i registrovani i neregistrovani igrači, pobedila je ekipa Lokalne samouprave, koja je u finalu bila bolja od ekipe Maša impeks/Bata plast iz Stajkovca. Treće mesto zauzela je ekipa Privrednici. Za najboljeg igrača proglašen je Aleksandar Stamenković (ekipa Lokalna samouprava), a najbolji golman je Nikola Nikolić (Elrad VSS).

U basketu 3×3 prvo mesto zauzela je ekipa Elrad Srbija 2, drugo mesto osvojila je ekipa Sportskog saveza, a treće mesto je ekipa Policijske stanice Vlasotince. Za MVP igrača turnira proglašen je Aleksandar Cekić (Elrad Srbija 2).