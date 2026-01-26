Završeni radovi na uređenju trotoara u ulici Pana Đukića

Završeni su radovi na uređenju trotoara u ulici Pana Đukića, započeti pre tri meseca. Kako je istaknuto na konferenciji za medije ispred JKP „Vodovod“, ovi poslovi okončani su pre planiranog roka.

Ovaj projekat, pored uređenja trotoara površine preko 1 900 kvadratnih metara, obuhvata i rekonstrukciju kolovoza u ulici Pana Đukića. Vrednost ove investicije, koju je finansirao Grad Leskovac, je 17 miliona dinara. JP „Toplana“ je tokom izvođenja radova izvršila ugradnju novog toplovoda, čime je kvalitet grejanja podignut na mnogo viši nivo i stvorena mogućnost za proširenje toplovodne mreže za nove korisnike, rečeno je ovom prilikom. Gradonačelnik je podsetio i na ostale investicije vezane za infrastrukturu u prethodnih 12 meseci.

Zahvaljujući saradnji sa republičkim organima i predsednikom Srbije urađena je i rehabilitacija ulice Solunskih ratnika, Južnomoravskih brigada, 28. marta, put od Manojlovca do Donjeg Krajinca. Urađena je i izgradnja prilaznih saobraćajnica ka mostu u Donjem Krajincu.

Inače, izvođač radova je firma „Ramonda inženjering“ iz Valjeva.