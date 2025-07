Završeno asfaltiranje puta od Manojlovca do Donjeg Krajinca

Radovi na asfaltiranju puta od Manojlovca do Donjeg Krajinca dužine 2,3 kilometra privode se kraju. Sredstva za ove namene u visini od 35,8 miliona dinara obezbedilo je Javno preduzeće „Putevi Srbije“, istaknuto je na konferenciji održanoj povodom obilaska radova od strane Gorana Cvetanovića, gradonačelnika Leskovca.

Ova investicija će učenicima od petog do osmog razreda iz Gornjeg i Donjeg Krajinca, Zloćudova i Nomanice, olakšati putovanje do Manojlovca, gde pohađaju osnovnu školu. Svakodnevno ovu, sada savremenu, modernu i bezbednu saobraćajnicu, koriste i poljoprivrednici, koji će ubuduće bez poteškoća dolaziti do svojih parcela.

Ova saobraćajnica je u neposrednoj blizini mosta, koji je izgrađen 2003. godine i zbog neizgrađenih prilaznih puteva bio neupotrebljiv, a meštanima četiri sela onemogućen prilaz do parcela. Rešavanje ovog problema nije bio lak zadatak, imajući u vidu da se nalazi u neposrednoj blizini auto-puta A 1.

Da je reč o investicijama od višestrukog značaja, potvrđuju i sami meštani.

Stavljanje mosta u funkciju podrazumevao je izgradnju prilaznih rampi, puteva i lokalni put u Donjem Krajincu u dužini od 3,15 km, vrednosti 67,1 milion dinara.