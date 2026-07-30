Završeno finale „Letnjeg glasa Vlasotinca“

Veče ispunjeno muzikom, pesmom i dobrim vibracijama – tako bi ukratko moglo da se opiše finale takmičenja Letnji glas Vlasotinca, koje je sinoć okupilo brojnu publiku.

Među 14 finalista žiri i publika glasali su isto – Veljko Tasić je sveukupni pobednik Letnjeg glasa 2026. On je izveo numeru „Cveta“ Šabana Šaulića. Drugo mesto i samo poen manje od prvoplasiranog imala je Nina Gligorijević, koja je izvela numeru „Makedonsko devojče“, a treće mesto osvojila je Mirjana Katlanović, sa pesmom Emine Jahović „Da l` ona zna“.

-Pevanje je nešto što volim i što me čini srećnim. Talenat sam nasledio od dede. Ovo takmičenje mi je pružilo priliku da se oprobam pred publikom i da vidim da li ljudima zvuči lepo ono što pevam – rekao je Veljko Tasić nakon proglašenja pobednika.

Nasuprot opštem utisku da je sigurno negde već nastupao jer je na sceni bio krajnje opušten, Veljko kaže da je „jednostavno takav“. Ovaj osamnaestogodišnjak je završio Tehničku školu na smeru mehatronika.

Žiri je radio u sastavu: Dragi Filipović, profesor muzike, kompozitor, aranžer, producent, dirigent i predsednik žirija, Branislav Katić, master Muzičke akademije, profesor muzike i Nikola Janev, profesionalni pevač i član orkestra Milana Jovanovića Jabučanca.

-Za žiri ovo je bio nimalo lak zadatak jer je učestvovalo puno talentovane dece. Jedan glas je presudio između prvog i drugog mesta jer su odlučile samo nijanse, što se podudarilo i sa mišljenjem publike – naglasio je predsednik žirija Dragi Filipović.

Poklone i diplome su dobili svi takmičari, a troje prvoplasiranih dobilo je i pehare i novčane nagrade. Nakon audicija održanih u junu, u finale „Letnjeg glasa“ plasiralo se 14 takmičara uzrasta od 7 do 62 godine: Biljana Bojković, Danka Stamenković, Lana Ilić, Lazar Ilić, Marina Marković, Anastasija Ismailović, Stefan Mitrović, Mirjana Katlanović, Magdalena Stevanović, Nina Gligorijević, Sara Stojanović, Petra Stojanović, Veljko Tasić i Danijela Jović.

Sinoćnje finale bilo je ujedno završnica manifestacije „Leto u Vlasotincu 2026.“

-Čestitam pobednicima, zahvaljujem svim učesnicima i publici koja je pratila ne samo ovaj nego i sve naše prethodne događaje i hvala kolektivu Kulturnog centra koji je neumorno radio na realizaciji manifestacije – rekla je direktor Kulturnog centra Maja Marković.

Leto u Vlasotincu trajalo je pet nedelja.