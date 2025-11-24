Završeno pakovanje paketa pomoći za penzionere i socijalno ugrožene

Zahvaljujući angažovanju velikog broja volontera i zaposlenih u Gradskoj upravi i leskovačkim preduzećima i ustanovama, pakovanje 32.000 paketa pomoći za sve penzionere i socijalno ugrožene je završeno, saopštavaju iz lokalne samouprave.

Uporedo se vrši i preuzimanje paketa od strane Saveta mesnih zajednica. Danas je oko 2.300 njih usmereno ka mesnim zajednicama Veljko Vlahović i Milentije Popović.

U prethodnoj nedelji, izvršena je distribucija ka svim krajevima našeg grada, kao i prema gradskim mesnim zajednicama Dubočica, Prva južnomoravska brigada, Rade Žunić, Stojan Ljubić, Moša Pijade, Centar i Hisar.

U ovim mesnim zajednicama počela je isporuka paketa na kućne adrese naših sugrađana, koja protiče u odličnoj atmosferi.

Još četiri mesne zajednice i to Veternica, Morava, Marko Crni i Kosta Stamenković će u toku sutrašnjeg dana preuzeti pakete.

U 2025. godini u okviru dva kruga podele predviđena je isporuka 64.000 paketa, za šta je u budžetu obezbeđeno 103,8 miliona dinara.