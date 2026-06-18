Završna aktivnost Programa za talentovane i nadarene učenike, održana je u Centru za stručno usavršavanje u obrazovanju. Program je realizovan uz podršku lokalne samouprave.



Tokom prethodnih meseci, cilj je bio da se podstaknu i osnaže mladi talenti, razvijajući znanja, radoznalost i istraživački duh.



U programu su učestvovali učenici sedmog i osmog razreda osnovnih škola, kao i srednjoškolci grada Leskovca, nadareni za biologiju, elektroniku, istoriju i hemiju. Aktivnosti su realizovane tokom marta, aprila, maja i juna 2026. godine.



Kroz završnu promociju programa učenici su predstavili deo aktivnosti i iskustava koje su tokom programa realizovali, trudeći se da prenesu delić atmosfere, energije, druženja i zajedničkog istraživačkog duha koji je obeležio ovaj program.

Tom prilikom, našoj medijskoj kući uručena je zahvalnica za uspešnu saradnju.