Završni radovi na parternom uređenju Hrama Svetog Simeona Mirotočivog

Njegovo Visokopreosveštenstvo Arsenije, arhiepiskop i mitropolit niški, i gradonačelnik dr sci. med. Goran Cvetanović obišli su radove na izgradnji crkvene ograde i parternom uređenju dvorišta Hrama Svetog Simeona Mirotočivog u naselju Dubočica, saopštavaju iz Kabineta gradonačelnika.

Kako se dalje navodi, Hram Svetog Simeona Mirotočivog danas je jedno od najreprezentativnijih duhovnih zdanja u gradu, a svoj puni sjaj dobio je zahvaljujući kontinuiranim ulaganjima Grada Leskovca. Arhiepiskop i mitropolit niški Arsenije izrazio je zahvalnost Gradu Leskovcu i svima koji su doprineli realizaciji ovog projekta, naglasivši da uređena i dostojanstvena porta predstavlja važan deo života svake crkvene zajednice.

Gradonačelnik Cvetanović je istakao da Grad Leskovac nastavlja da pruža podršku projektima koji doprinose očuvanju duhovnog, kulturnog i istorijskog nasleđa, kao i stvaranju kvalitetnijeg ambijenta za sve građane. Za radove na freskopisanju, ovog veleleponog hrama, na površini od 1.917 metara kvadratnih, lokalna samouprava, do sada je izdvojila 60 miliona dinara.

Pored oslikavanja, Grad Leskovac je u 2026. godini opredelio i 17,8 miliona dinara za parterno uređenje hrama, koje obuhvata izgradnju crkvene ograde, uređenje platoa, pešačkih staza i pratećih površina u porti. Kako je istaknuto tokom obilaska, u uređenje i rekonstrukciju spoljašnjeg i unutrašnjeg dela ovog hrama Grad Leskovac je do sada uložio blizu 143 miliona dinara.

Posebnu vrednost hramu daje i mozaik Gospoda Isusa Hrista, koji je izrađen sredstvima koje je lično donirao gradonačelnik dr sci. med. Goran Cvetanović.